iPhone 14 canlı yayını nasıl izlenir? iPhone 14 saat kaçta tanıtılacak?

Apple'ın yeni modeli İphone 14 serisi uzun süredir merakla bekleniyordu.iPhone 14'ün lansmanı bugün yapılacak.İşte detaylar..

iPhone’un yeni modeli iPhone 14'ün tanıtılacağı lansmanın saati belli oldu. Teknoloji tutkunlarıın uzun zamandır beklediği yeni modelin lansmanını canlı olarak takip edilebilecek.

Bugün gerçekleşecek lansmanda iPhone 14'ün yanı sıra Apple Watch 8 Pro ve AirPods Pro 2 ürünlerininde tanıtılması bekleniyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple’ın yeni serisi iPhone 14’ü tanıtacağı lansman sosyal medyada gündem oldu.Teknoloji severlerin büyük merakla beklediği yeni seride bir çok yeni özellik olması bekleniyor.

Peki iPhone 14'ün tanıtılacağı lansman saat kaçta başlayacak ve nereden izlenebilecek? İşte detaylar…

iPhone 14 canlı yayını nereden izlenir?

iPhone 14'ün ve bazı yeni Apple ürünlerinin tanıtılacağı lansman bugün saat 20.00'de başlayacak.Lansmanı Apple'ın Youtube kanalından canlı izleyebilirsiniz.

iPhone 14 lansmanı ayrıca "apple.com" internet sitesi üzerindende izlenebilecek..