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    iPhone 14, ertelenme riskiyle karşı karşıya

    Çin ile Tayvan arasında yükselen gerilim, iPhone 14 üretiminde aksaklıklara neden olabilir.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:53
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    iPhone 14, ertelenme riskiyle karşı karşıya

    Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor.

    Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

    Üretim aksayabilir

    Çin ile ABD arasında yaşanan Tayvan geriliminin bir üst noktaya taşınması, iPhone 14 üretimini de etkileyebilir.

    Apple'a yonga tedariki sağlayan dünyanın en büyük bağımsız çip üreticilerinden TSMC, Tayvan’da üretim yapıyor.

    iPhone sevkiyatlarını Çin’de bulunan Foxconn ve Pegatron gibi tesislerden gerçekleştiren Apple, söz konusu gerilimden etkilenebilir ve iPhone 14 modelleri eylül ayına yetişmeyebilir.

    iphone 14

    Yaşanan gerilimin ardından, Tayvan'daki tedarikçiler tarafından gönderilen bileşenlerin gümrük kontrolü için şimdiden beklemeye alındığı söyleniyor.

    Bu bileşenlerin bir kısmının Tayvan'a iade edilebileceği ve sonuç olarak iPhone 14 üretimini geciktirebileceği iddia ediliyor.


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