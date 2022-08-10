iPhone 14 için satış hedefi 95 milyona yükseldi

Apple, üretim planlarını revize ederek iPhone 14 sipariş sayısını 90 milyondan 95 milyon adede çıkardı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Wall Street analisti Brian White, Apple'ın bu sonbaharda iPhone 14 serisi için zayıf tüketici talebiyle karşı karşıya kalabileceğini söylemişti. Ancak görünüşe göre Apple, hiç de böyle düşünmüyor.

iPhone 14 satış hedefi 95 milyona çıktı

Taiwan Economic Times (TET) tarafından servis edilen habere göre Apple, tedarikçilerinden planlanandan daha fazla iPhone 14 üretmelerini istedi.

Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 14 sipariş sayısını 90 milyondan 95 milyona yükseltti.

Apple, yeni serideki en popüler telefonun iPhone 14 Pro Max olacağına inanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, en yüksek üretim adedini bu modele ayırmış durumda.

Öte yandan, Çin ile Tayvan arasında yaşanan krizin, yeni ürünlerin piyasaya çıkışını ne yönde etkileyeceği henüz belli değil.

Zayıflayan ekonomi ve artan enflasyonla birlikte tüketiciler, yeni nesil iPhone'ları satın alma konusunda daha temkinli davranacak. Bu da doğrudan iPhone 14 satışlarını etkileyebilir ve Apple'ın satış hedefini tutturamamasına neden olabilir.