iPhone 14 kullanıcıları bataryaların aşırı yıpranmasından şikayetçi iPhone 14 ve iPhone 14 Pro sahipleri, telefonlardaki bataryanın hızlı bir şekilde yıpranmasından şikayet etmeye başladı.

ensonhaber.com

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro, 16 Eylül 2022'de satışa çıktı. Henüz telefonların satışa çıkmasının üzerinden 1 yıl geçmemişken, telefonlarda batarya sorunları ortaya çıktı.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro sahipleri, cihazlarındaki bataryanın hızla bozulmasından şikayet etmeye başladı.

Batarya yıpranmaları her akıllı telefonda ortaya çıkabiliyor, ancak iPhone modellerinde bir yıl geçmeden böyle bir sorun yaşanması, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Bazı kullanıcılarda, sadece 10-11 aylık kullanımın ardından maksimum pil kapasitesi yüzde 90'lara düştü. Hatta bu değerin yüzde 87 seviyesine düştüğünü gören kullanıcılar da var.

Batarya aşınmasının nedeni ne

Analistlere göre, batarya sağlığındaki düşüş, aşırı sıcak havalarla bağlantılı olabilir. Sıcak hava, telefon bataryalarına olumsuz etki edebilir çünkü bataryaların performansı sıcaklık değişikliklerine duyarlıdır.

Yüksek sıcaklıklar, bataryanın kimyasal reaksiyonları hızlandırabilir, bu da bataryanın kapasitesinin azalmasına neden olabilir.

Sıcaklık değişiklikleri, batarya hücrelerinde stres yaratabilir ve bu da bataryanın ömrünü kısaltabilir. Sıcak havalarda maruz kalan bataryalar, daha hızlı bir şekilde bozulabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.

Bu nedenlerle, telefonunuzu mümkün olduğunca aşırı sıcaklık koşullarından korumak önemlidir. Sıcak havalarda bataryanın üzerine direkt güneş ışığı vurmaktan kaçının.

Bazı analistlere göre ise iPhone'lardaki batarya sağlığının hızla düşmesinin nedeni kalitesiz pillerin kullanılması.

iPhone'lar pil kapasitesi yüzde 80'in altına düştüğünde kullanıcıya pili değiştirmesi gerektiğini hatırlatıyor.