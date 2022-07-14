iPhone 14 Max, ertelenme riskiyle karşı karşıya

pple’ın ilk kez bu sene tanıtacağı iPhone Max modelinde üretim sorunları yaşıyor. Telefon, eylül ayındaki iPhone 14 serisinde yer almayabilir.

Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

iPhone 14 serisi ile mini yerine geçecek büyük ekranlı iPhone 14 Max modelini tanıtması beklenen şirket, şu sıralar üretimde bazı sorunlar yaşıyor.

iPhone 14 Max ertelenebilir

Bu nedenle iPhone 14 Max veya iPhone 14 Plus olarak adlandırılması beklenen telefonun ertelenme riski var.

iPhone 14 Max için panel sevkiyatlarının olması gerekenin çok gerisinde olduğu belirtiliyor.

Görünüşe göre Apple, iPhone 14 Max’ta kullanacağı 6.7 inçlik 60Hz OLED panel tedarikinde sıkıntı yaşıyor.

Mayıs ayında Çin'de yayınlanan bir rapor, ülkede yaşanan koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 Max üretiminin 3 hafta gerilediğini belirtmişti.