iPhone 14 modellerinin hepsinde yeni işlemci olmayacak

Gelen bilgilere göre, iPhone 14 serisindeki tüm modellerde yeni işlemci bulunmayacak.

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı iddialarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi de telefonların bazı özellikleri hakkında çeşitli bilgiler ortaya çıktı. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacak olan yeni iPhone modelleri, özellikle işlemci konusunda ayrılacak.

Güvenilir Apple analisti Ming Chi Kuo, iPhone 14 serisindeki tüm modellerde yeni işlemci bulunmayacağını söylüyor.

YALNIZCA PRO MODELLERDE İŞLEMCİ GÜCÜ ARTACAK

İddiaya göre iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde A16 Bionic işlemcisi kullanılacak. Serinin diğer modellerinde ise şu anda iPhone 13'te yer alan A15 Bionic işlemcisi yer alacak.

iPhone 14 Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir ve fiziksel SIM kart kullanmayan ilk iPhone modeli olabilir. Öte yandan, tüm modellerde 6GB RAM kullanılacağı da gelen bilgiler arasında.

iPhone 14 modellerinin önümüzdeki eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonlarla ilgili yeni iddialar ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.