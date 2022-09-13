iPhone 14 Plus beklenen ilgiyi görmedi

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın ilk kez bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone 14 Plus modeline yönelik talebin çok düşük olduğunu duyurdu.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu açıkladı.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in teslim tarihi yüksek siparişler nedeniyle 1.5 aya kadar uzarken, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri hala stoklarda bekliyor.

iPhone 13 mini'nin gerisinde kaldı

Apple, çok düşük talep gördüğü için geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 13 mini modelini bu yıl yenilememişti.

Ancak gelen bilgiler, iPhone 14 Plus modelinin iPhone 13 mini'den bile daha düşük talep gördüğünü gösteriyor.

Analiste göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için ön sipariş sonuçları, 3. nesil iPhone SE ve iPhone 13 mini'den çok daha kötü oldu.

Apple'ın, önümüzdeki süreçte iPhone 14 ve iPhone 14 Plus üretimini azaltması bekleniyor.