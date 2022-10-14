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    iPhone 14 Plus Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

    iPhone 14 Plus, gecikmenin ardından Türkiye'de satışa sunuldu. İşte depolama kapasitesine göre iPhone 14 Plus'ın Türkiye fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 14:22
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    iPhone 14 Plus Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

    En düşük modeli 30 bin 999 TL'ye satılan iPhone 14 serisi, ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu. Ancak bu sene ilk defa tanıtılan iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ile ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştı.

    iPhone 14 Plus satışta

    Yeni iPhone modelleri arasında en yüksek batarya kapasitesine sahip iPhone 14 Plus, uzun bir beklemenin ardından ülkemizde satışa çıktı.

    iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları

    • iPhone 14 Plus 128GB - 34 bin 999 TL
    • iPhone 14 Plus 256GB - 37 bin 599 TL
    • iPhone 14 Plus 512GB - 42 bin 899 TL

    iphone 14 plus


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