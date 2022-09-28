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    iPhone 14 Pro kullanıcıları düşük sinyal gücünden şikayetçi

    iPhone 14 Pro sahipleri, düşük sinyal gücü ve hücresel bağlantı sorunlarından şikayet ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:24
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    iPhone 14 Pro kullanıcıları düşük sinyal gücünden şikayetçi

    iPhone 14 modelleri satışa çıkınca, bazı modellerdeki sorunlar da gün yüzüne çıkmış oldu.

    Örneğin, geçtiğimiz günlerde birçok iPhone 14 Pro ve Pro Max kullanıcısı, Instagram ve Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda kameranın titrediğini ve gürültü çıkardığını rapor etmişti.

    Ardından Apple, yeni bir güncelleme yayınlayarak söz konusu sorunu giderdiğini duyurmuştu.

    iPhone 14 Pro'da yeni sorun

    iSon zamanlarda ise iPhone 14 Pro kullanıcıları, düşük sinyal gücü ve hücresel bağlantı sorunlarından şikayet ediyor.

    Reddit ve MacRumors forumundaki çok sayıda kullanıcının şikayetine göre, söz konusu sorun şimdilik Amerikalı operatör Verizon'un müşterilerini etkiliyor.

    iphone

    iPhone 14 Pro'da 5G hızının yavaşlığından şikayet eden kullanıcılar, sorunun hala giderilmediğini belirtiyor.

    Tüm bunlara ek olarak, iPhone 14 Pro'daki tutarsız sinyal sıkıntısı yüzünden sesli aramaların kesintiye uğradığı da gelen haberler arasında. Öte yandan Apple ve Verizon, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıldı.


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