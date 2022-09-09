iPhone 14 Pro ve iPhone 13 Pro performans testine girdi

Apple'ın A16 Bionic çipli iPhone 14 Pro modeli, Geekbench testine girdi ve geçen yılki iPhone 13 Pro modeliyle karşılaştırıldı.

iPhone 14 modelleri, Apple'ın birkaç gün önce düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı ve yeni modeller, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.

Serideki iPhone 14 modelleri, geçtiğimiz yıl iPhone 13'te de karşımıza çıkan A15 Bionic işlemcisinden güç alırken, Pro ve Pro Max modelleri ise yeni A16 Bionic işlemcisini kullanıyor.

A16 Bionic çipe sahip yeni iPhone 14 Pro, A15 çipinden güç alan iPhone 13 Pro ile performans testine girdi.

iPhone 14 Pro ve iPhone 13 Pro performans karşılaştırması

iPhone 14 Pro (model kodu iPhone15,3) için yapılan Geekbench test sonucu, yeni iPhone'un tek çekirdekte 1879 ve çok çekirdekte 4664 puan aldığını gösteriyor. iPhone 13 Pro ise tek çekirdekte 1707 ve çok çekirdekte 4659 puan almıştı.

Bu da A16 Bionic çipli en yeni üst düzey iPhone 14 Pro'nun, A15 Bionic çipli iPhone 13 Pro'ya kıyasla performansta çok küçük bir farkla önde olduğunu gösteriyor.

Apple A16 Bionic çip neler sunuyor

Apple, A16 işlemcisi için "şu ana kadar üretilen en iyi akıllı telefon çipi" tanımını yapıyor. A16 Bionic çipin en önemli özelliği, Apple'ın 4nm sürecine dayanan ilk çipi olması.

A16 Bionic, yüksek grafikli oyunlar için yüzde 50'ye kadar daha fazla bellek bant genişliği sağlayabilen daha güçlü bir grafik birimine sahip.

Ayrıca A16 Bionic'in, 4 nm sürecine göre üretilmiş olması, aynı güçte daha az enerji tüketeceği anlamına geliyor.