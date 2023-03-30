iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada'sını kopyalayan Realme C55'e yoğun ilgi Apple'ın iPhone 14 Pro modelleriyle hayatımıza getirdiği 'Dynamic Island' özelliği, Realme C55 modelinde karşımıza çıktı. Telefon, satışa çıktığı ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

ensonhaber.com

iPhone 14 Pro ve Pro Max'i diğer modellerden ayıran belki de en önemli özellik ekranda göze çarpıyor.

Klasik iPhone'larda görmeye alıştığımız çentik kalkıyor ve bunun yerine oval şeklinde uzun bir ekran deliği karşımıza çıkıyor.

Apple'ın "Dinamik Ada" olarak tanımladığı bu bölge, aynı zamanda uzayıp kısalabiliyor ve çeşitli uygulamalardaki bildirimler, animasyonla dışarı çıkabiliyor.

Realme C55 de "Dinamik Ada" ile satışa çıkmıştı

Apple'ın iPhone 14 Pro modelleriyle hayatımıza getirdiği 'Dynamic Island' özelliği, Android üreticileri tarafından da test ediliyor.

OPPO'nun alt markası Realme, bu özelliği C55 modelinde karşımıza çıkarmıştı.

Mini Capsule isimli çentik üzerinde düşük pil bildirimi, telefonun şarj durumu ve veri tüketim miktarı gibi bilgiler görülebiliyor. Adım sayısı ve gün içinde katedilen mesafe gibi bilgiler de bu alanda gösteriliyor.

Realme C55, MediaTek’in Helio G55 işlemcisinden güç alıyor. 8GB'a kadar RAM ile gelen telefon, aynı zamanda 256GB depolama sunuyor.

Telefona yoğun ilgi var

Çinli üretici, Realme C55'in 66 binden fazla ön sipariş aldığını ve yalnızca beş saatte 100 binden fazla sattığını duyurdu. Söz konusu rakamlar, C serisinin marka tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir başarıya ulaştığını gösteriyor.

135 eurodan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Realme C55 modelinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı.