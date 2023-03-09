iPhone 14 Pro'nun sevilen özelliği Android'e geldi: Karşınızda Realme C55 Apple'ın iPhone 14 Pro modelleriyle hayatımıza getirdiği 'Dynamic Island' özelliği, Realme C55 modelinde karşımıza çıktı.

iPhone 14 Pro ve Pro Max'i diğer modellerden ayıran belki de en önemli özellik ekranda göze çarpıyor.

Klasik iPhone'larda görmeye alıştığımız çentik kalkıyor ve bunun yerine oval şeklinde uzun bir ekran deliği karşımıza çıkıyor.

Apple'ın "Dynamic Island" olarak tanımladığı bu bölge, aynı zamanda uzayıp kısalabiliyor ve çeşitli uygulamalardaki bildirimler, animasyonla dışarı çıkabiliyor.

Realme C55 de benzer bir tasarımla geliyor

Apple'ın iPhone 14 Pro modelleriyle hayatımıza getirdiği 'Dynamic Island' özelliği, Android üreticileri tarafından da test ediliyor.

OPPO'nun alt markası Realme, benzer bir özelliğe sahip Realme C55 modelini resmen tanıttı.

Mini Capsule isimli çentik üzerinde düşük pil bildirimi, telefonun şarj durumu ve veri tüketim miktarı gibi bilgiler görülebiliyor. Adım sayısı ve gün içinde katedilen mesafe gibi bilgiler de bu alanda gösteriliyor.

Realme C55, MediaTek’in Helio G55 işlemcisinden güç alıyor. 8GB'a kadar RAM ile gelen telefon, aynı zamanda 256GB depolama sunuyor.

6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz ekrana sahip telefonun arka kısmında, 64MP ana kamera ve derinlik sensörleri yer alıyor.

33W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ile gelen telefon, çok yakında Avrupa'da satışa sunulacak.