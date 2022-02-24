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    iPhone 14 Pro'nun test süreci başladı

    Taiwan Economic Times'ın hazırladığı rapora göre Apple, iPhone 14 Pro'nun tasarımını tamamladı ve testlere geçti.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 13:53
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    iPhone 14 Pro'nun test süreci başladı

    Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinden beklentiler oldukça fazla. iPhone 14iPhone 14 MaxiPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacak olan yeni iPhone modellerinin tasarım süreci tamamlandı.

    Taiwan Economic Times'ın hazırladığı rapora göre, Apple'ın en büyük tedarikçilerinden olan Foxconn, iPhone 14 Pro'nun test üretimine geçti.

    Apple'ın diğer tedarikçisi Luxshare ise serinin iki alt modelinin testlerini gerçekleştirecek.

    iPHONE 14 MODELLERİ NELER SUNACAK

    Gelen bilgilere göre iPhone 14 modelleri, RAM ve ekran tarafında bazı benzer özellikler taşıyacak.

    Örneğin, ilk iki modelde 6GB RAM olması beklenirken, Pro ve Pro Max'te ise 8GB RAM kullanılabilir.

    iphone 14

    iPhone 14 modellerindeki bir başka ortak nokta ise ekranlar olacak. Şu anda piyasadaki Android telefonların birçoğunda, 90Hz ya da 120Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanılıyor.

    Rakiplerinden geri kalmak istemeyen Apple, tüm iPhone 14 modellerinde 120Hz yenileme hızı sunan ekranlar tercih edecek. Böylece yeni iPhone'ların ekranı hiç olmadığı kadar akıcı olacak.

    Ayrıca Apple'ın, eSIM teknolojisinin kullanımını artırmak amacıyla, iPhone 14 serisinde SIM kart yuvasına yer vermeyeceği de söylentiler arasında.

    Apple'ın yeni modellerini eylül ayında tanıtması bekleniyor. iPhone 14 ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


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