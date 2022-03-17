iPhone 14, şebeke çekmese bile arama yapıp internete girebilecek

İddialara göre iPhone 14 serisi, alçak yörünge uydularını kullanarak şebekenin çekmediği yerlerde bile arama ve internete girme hizmeti sunacak.

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı iddialarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi de telefonların bazı özellikleri hakkında çeşitli bilgiler ortaya çıktı. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacak olan yeni iPhone modellerinden bazıları, uydu iletişimine sahip olabilir.

UYDU İLETİŞİMİ TEKNOLOJİSİ

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 serisinin bazı modellerinde karşımıza çıkabilir.

Kaynaklar, Apple’ın prototip seviyesinde yeni teknolojinin testlerine başladığını belirtiyor.

WiFi ve hücresel bağlantı dışında iPhone modellerine farklı bir iletişim modeli uygulamak Steve Jobs’ın hayaliydi.

Bu hayalini devam ettiren Tim Cook, 2019 yılında özel bir ekip kurarak Stewie kod adıyla projeye resmen başlamıştı.

UYDULARA BAĞLANACAK

Söz konusu teknoloji, şebeke olmayan yerlerde telefonların uydularla bağlantı kurmasını sağlayacak.

Bu uydu iletişim teknolojisi, telefonun çekmediği durumlarda kullanıcıların arama yapmasına, mesaj göndermesine ve internete bağlanmasına imkan tanıyacak.

Apple'ın kesintisiz iletişim özelliği için bazı uydu iletişim teknolojileri üzerine çalışan Globalstar gibi şirketlerle iş birliği yaptığı söyleniyor.

Ancak orta Dünya yörüngesinde yer alan bu tip uyduların dünya geneline nasıl hizmet vereceği bilinmiyor.

Bir diğer iddia ise, ABD'li şirketin bu özellik için Starlink uydularından yardım alacağı. Ancak şu anda Starlink uyduları da henüz birçok ülkede kullanılmıyor. Bu nedenle Apple'ın kesintisiz iletişim özelliği, yalnızca belirli bölgelerde geçerli olabilir.

Tüm bu söylentilerin birer iddia olduğunu ve Apple tarafından henüz doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

iPHONE 13 İÇİN DE BENZER İDDİALAR VARDI

Geçtiğimiz yılın başlarında, söz konusu uydu iletişimi özelliğinin iPhone 13 modellerinde de yer alacağı iddiaları vardı. Ancak Apple, yeni modellerde böyle bir özelliğe yer vermedi.