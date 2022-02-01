iPhone 14 serisi yalnızca eSIM destekli gelebilir

Ortaya atılan iddialara göre iPhone 14 serisi, yalnızca eSIM teknolojisiyle gelecek ve telefonlarda fiziksel SIM kart girişi olmayacak.

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldırabilecek bir teknoloji olan eSIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

eSIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.

iPHONE 14'TE YALNIZCA eSIM OLABİLİR

İlk olarak iPhone XS ve XS Max modellerinde eSIM desteğini getiren Apple, yeni modellerinde de bu teknolojiyi kullanıyor. Ancak yine de telefonlarda fiziksel SIM kart girişi bulunuyor.

GlobalData Teknoloji Servis Direktörü Emma Mohr-McClune, önümüzdeki eylül ayında satışa çıkacak iPhone 14 serisinin yalnızca eSIM desteğiyle geleceğini ve telefonlarda fiziksel SIM kart girişinin olmayacağını söylüyor.

Öte yandan Apple'ın, bu teknolojiyi desteklemeyen operatörler için SIM kart yuvalı bir model sunabileceği de söyleniyor.

2025 YILINA KADAR 2 MİLYAR eSIM'Lİ CİHAZ

Yeni yapılan bir pazar araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl 1 milyara yaklaşan eSIM özellikli cihaz sayısı, 2025 yılına kadar 2 milyar seviyesine gelecek. Bu cihazların büyük bir kısmını ise akıllı telefonlar oluşturacak.