iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışları beklenenden düşük kaldı

Tedarik zincirinden alınan bilgiler, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışlarının beklenenin altında kaldığını gösteriyor. Apple, üretimi yavaşlatabilir.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu açıklamıştı.

Apple'ın beklentilerinin altında kaldı

Tedarik zincirinden alınan bilgiler de bunu doğruluyor. Rapora göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın ilk satışları, daha pahalı olan iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerine kıyasla Apple'ın beklentilerini karşılayamadı.

Kaynaklar, normal ve Pro modeller arasındaki satış farklılıklarına rağmen bu yılki toplam iPhone 14 modeli sevkiyatlarının, 2021'in ikinci yarısındaki iPhone 13 serisiyle hemen hemen aynı olmasını bekliyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışlarının düşük seyretmesi halinde, Apple üretimi azaltabilir.

