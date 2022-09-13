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    iPhone 14'ün hareketli çentiği Android'e geliyor

    iPhone 14 serisinin Pro modelleriyle gelen Dynamic Island isimli yeni çentik, yakında Android modellerine gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:24
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    iPhone 14'ün hareketli çentiği Android'e geliyor

    iPhone 14 modelleri, Apple'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

    iPhone 14 Pro ve Pro Max'i diğer modellerden ayıran belki de en önemli özellik ekranda göze çarpıyor. Klasik iPhone'larda görmeye alıştığımız çentik kalkıyor ve bunun yerine oval şeklinde uzun bir ekran deliği karşımıza çıkıyor.

    Apple, bildirimlerin bu ekran deliğinde gösterileceğini söylüyor. Apple'ın "Dynamic Island" olarak tanımladığı bu bölge, aynı zamanda uzayıp kısalabiliyor ve çeşitli uygulamalardaki bildirimler, animasyonla dışarı çıkabiliyor.

    iphone 14

    Android modellerine de gelecek

    Serinin iPhone 14 Pro modelleriyle gelen Dynamic Island isimli yeni çentik oldukça beğenildi. Bir Mi Tema geliştiricisi, Xiaomi markalı bir telefona Dynamic Island'ın Android sürümünü uyguladı.

    Dynamic Island tarzı bildirimlerin Xiaomi'nin MIUI yazılımında nasıl göründüğünü aşağıdan görebilirsiniz.

    android

    Dynamic Island tarzı bildirimlerin yer aldığı tema, Grumpy UI ismiyle kullanıma sunulacak, ancak henüz onaylanıp Xiaomi mağazasına eklenmedi. Eğer Xiaomi temayı onaylarsa MIUI Themes mağazasında yayınlanacak


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