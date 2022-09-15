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    iPhone 14'ün tamir ücretleri ortaya çıktı

    Apple'ın resmi iPhone 14 onarım fiyatları ortaya çıktı. Eğer son model bir iPhone kullanıyorsanız, telefonunuza oldukça dikkat etmeniz gerekecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 09:48
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    iPhone 14'ün tamir ücretleri ortaya çıktı

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    iPhone 14 serisinin parça onarımlarının resmi fiyatları açıklandı ve iPhone 13 denklerine göre büyük bir fiyat artışı görülüyor.

    9to5Mac tarafından tespit edilen resmi onarım fiyatları, iPhone sahiplerini pek de memnun etmeyecek.

    iPhone 14 onarım fiyatları

    Müşterilerin iPhone 14 modellerinden alacağı iPhone 14 batarya hizmeti 99 dolara mal olacak. iPhone 13'te bu ücret 69 dolardı.

    iPhone 14 serisindeki bataryalarının, temel olarak iPhone 13 serisindekilerle aynı boyutta olduğunu ve önemli bir değişiklik olmadığını belirtelim.

    Öte yandan, iPhone 13'ün batarya değişim ücreti şu anda ülkemizde 1399 TL olarak belirlenmiş durumda. iPhone 14'ün ülkemizdeki tamir ücretleri ise henüz açıklanmadı.

    iphone 14


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