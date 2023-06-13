iPhone 15 fiyatları ortaya çıktı! 200 dolarlık zam yolda Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Son olarak, telefonların 200 dolarlık bir fiyat artışıyla piyasaya sürüleceği iddia edildi.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de serinin muhtemel fiyatları ortaya çıktı.

iPhone 15 fiyatları nasıl olacak

Analistlere göre, iPhone 15 serisi önemli ölçüde daha pahalı olabilir. iPhone 14 için uluslararası fiyat artışlarını doğru tahmin eden analist Dan Ives, Apple'ın iPhone 15 için de benzer bir strateji izlemesini bekliyor.

Ives, şirketin yeni akıllı telefonlarının fiyatlarını ortalama 200 dolar artırabileceğini söyledi.

Tahminlere göre iPhone 15 Pro 999 dolar yerine 1.199 dolar, iPhone 15 Pro Max ise 1.099 dolar yerine 1.299 dolar fiyatla satışa sunulabilir.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine de 200 dolara yakın zam gelmesi bekleniyor. Apple'ın, 2023 yılında 235 ila 240 milyon adet iPhone 15 sevkiyatı yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.

iPhone 15 serisi neler sunacak

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yeniden tasarlanmış bir kamera tasarımına sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile ilgili iddia edilen teknik özellikler arasında, akıllı telefonların sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekranlara sahip olabileceği yer alıyor.

Ayrıca Apple'ın, iPhone 14 Pro'larda bulunan "Dinamik Ada" ekran tasarımını iPhone 15 serisindeki tüm modellere getirmesi bekleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın 48 megapiksel bir kameraya sahip olması beklenirken, telefonların A16 çipinden güç alacağı ve 6GB RAM ile geleceği söyleniyor.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin ise A17 çipinden güç alması ve 8GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

Ayrıca Apple, iPhone 15 Pro modellerinde çerçeveleri ciddi anlamda inceltecek ve bu çerçeveler kavisli olacak.