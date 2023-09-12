iPhone 15 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu iPhone 15 modelleri, Apple'ın düzenlediği etkinlikte resmen görücüye çıktı. Telefonların Türkiye fiyatları da resmi olarak açıklandı.

ensonhaber.com iPhone 15 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Şirket, söz konusu etkinlikte telefonlar hakkında önemli bilgiler verdi. Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı. iPhone 15 modellerinin yurt dışı fiyatları Serinin giriş seviyesi modeli iPhone 15, 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. iPhone 15 Plus modelinin satış fiyatı ise 899 dolar olacak. iPhone 15 Pro 999 dolar, Pro Max ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. iPhone 15 modellerinin Türkiye fiyatları iPhone 15 128GB - 49 bin 999 TL iPhone 15 256GB - 53 bin 999 TL iPhone 15 512GB - 61 bin 999 TL iPhone 15 Plus 128GB - 56 bin 999 TL iPhone 15 Plus 256GB - 60 bin 999 TL iPhone 15 Plus 512GB - 68 bin 999 TL iPhone 15 Pro 128GB - 64 bin 999 TL iPhone 15 Pro 1256GB - 68 bin 999 TL iPhone 15 Pro 512GB - 76 bin 999 TL iPhone 15 Pro 1TB - 84 bin 999 TL iPhone 15 Pro Max 256GB - 76 bin 999 TL iPhone 15 Pro Max 512GB - 84 bin 999 TL iPhone 15 Pro Max 1TB - 92 bin 999 TL iPhone 15 serisinin tüm özellikleri için tıkla iPhone 15 modelleri tanıtıldı: İşte iPhone 15 fiyatları ve tüm özellikleri Haberin Detayları

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