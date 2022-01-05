iPhone 15 Pro'nun bazı özellikleri netleşiyor

Analist Jeff Pu'ya göre iPhone 15 Pro, 10X optik yakınlaştırma sunan gelişmiş kamera özellikleriyle gelecek. İşte iPhone 15 ile ilgili sızıntılar...

Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 13 serisini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 14 modelleriyle karşımıza çıkacak.

Daha iPhone 14 bile tanıtılmamışken, gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

Apple her yıl iPhone modellerindeki kamera sistemini daha iyi hale getiriyor. Analistlere göre, bu iyileştirmeler iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde de devam edecek.

iPHONE 15 KAMERA DETAYLARI NETLEŞİYOR

Haitong International Securities analisti Jeff Pu, 2023'te piyasaya sürülecek iPhone 15 Pro'nun 10x optik yakınlaştırma sunan bir periskop kamerayla donatılacağını söyledi.

Apple'ın iPhone'larda periskop kamera sistemi kullanacağına yönelik söylentiler, 2020 yılının başlarından beri var.

TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo da periskop kameralı bir iPhone'dan bahsetmiş, hatta iPhone 14 Pro'ya işaret etmişti.

Ancak şimdiki sızıntılar, bu teknoloji için gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 Pro'ya kadar beklememiz gerektiğini söylüyor.

BAZI ANDROID MODELLERDE VAR

Şu anda piyasadaki Samsung Galaxy S21 Ultra ve Huawei P40 Pro+ gibi periskop kamera sistemine sahip birkaç Android akıllı telefon bulunuyor.

Bu telefonlar 10X optik yakınlaştırma sunarken, iPhone 13 Pro'da ise 3X optik yakınlaştırma seçeneği var.

PERİSKOP KAMERA NEDİR

Periskop sistemi kullanılarak, iPhone'un arkasındaki telefoto lense giren ışık, açılı bir ayna tarafından kameranın görüntü sensörüne doğru yansıtılacak.

Işığın hareket yönünü değiştirilmesi, Apple'ın iPhone'a daha uzun bir telefoto lens yerleştirmesine olanak tanıyacak.

Böylelikle kullanıcılar bulanıklaşma olmadan daha fazla yakınlaştırma yapabilecek.