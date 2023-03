iPhone 15'ten kötü haber geldi: Beklenen ekran olmayacak Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 14 modellerinde kullandığı bazı ekran özelliklerini iPhone 15 modellerinde kullanmayacak.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

Phone 14’ün temel ve Pro modelleri arasındaki farkı iyice açan Apple, bu stratejisini iPhone 15 serisinde de devam ettirecek.

iPhone 14 Pro serisinde, 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızlarını destekleyen ProMotion teknolojili LTPO ekranlar kullanıldı.

ProMotion ekran ile birlikte daha gelişmiş ve daha az güç tüketen her zaman açık ekran (Always on Display) özelliği de kullanıcılara sunulmuştu.

Yeni ekranlar iPhone 15'te olmayabilir

Gelen son raporlara göre Apple, söz konusu ekranları iPhone 15'in standart modellerinde kullanmayacak ve sadece Pro ve Pro Max modellerinde tercih edecek.

LTPO ekransız iPhone 15 ve 15 Plus, ProMotion teknolojisinden ve her zaman açık ekran özelliğinden faydalanamayacak.

Bununla birlikte, Apple’ın tedarikçilerine gerekli bilgileri gönderdiği ve yakında seri üretime geçileceği belirtiliyor.