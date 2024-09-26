iPhone 16, en kolay tamir edilebilir iPhone modeli oldu iFixit ekibi tarafından gerçekleştirilen onarım incelemesine göre iPhone 16, Apple’ın bugüne kadarki en onarılabilir telefonu olarak kayıtlara geçti.

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Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni model sergiledi.

Apple, iPhone 16 serisiyle birlikte tamir edilebilirlik konusunda önemli bir adım attı.

EN KOLAY TAMİR EDİLEBİLEN TELEFON: iPHONE 16

İFixit tarafından yapılan detaylı incelemeye göre, iPhone 16, bugüne kadar üretilen tüm iPhone modelleri arasında en kolay tamir edilebilen cihaz olarak öne çıktı.

iPhone 16'nın iç bileşenleri, daha önceki modellere göre daha modüler bir yapıya sahip. Bu sayede, batarya, ekran veya diğer parçaların değiştirilmesi çok daha kolay hale geldi.

Önceki modellerde bataryayı yerinde tutan yapışkan şeritlerin kırılması ve batarya değişiminin riskli olması gibi sorunlar, yeni bir yapıştırıcı teknolojisi sayesinde ortadan kaldırıldı.

iPhone 16'da kullanılan yeni yapıştırıcı, 9-12V DC akımı ile ısıtılarak kolayca gevşetiliyor. Bu sayede batarya, herhangi bir zarar görmeden cihazdan çıkarılabiliyor.

İFixit gibi tamir uzmanları, özel olarak tasarlanmış FixHub lehim istasyonları kullanarak bu işlemi sadece bir dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştiriyor.

Önceki iPhone modellerinde batarya veya diğer iç bileşenleri değiştirmek için genellikle ekranın sökülmesi gerekiyordu.

iPhone 14'te başlatılan ve kullanıcıların cihazın ön veya arka panelinden iç bileşenlere ulaşabilmesini sağlayan tasarım yeniliği, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerine de taşındı. Bu sayede batarya gibi önemli parçaların değiştirilmesi çok daha kolay hale geldi.

TAMİR EDİLEBİLİRLİK AÇISINDAN TESTİ GEÇTİ

Dünyaca ünlü tamir kılavuzu iFixit, iPhone 16'ya tamir edilebilirlik açısından 7 puan verdi.

Bu, önceki model iPhone 15'in aldığı 4 puanla kıyaslandığında büyük bir gelişme anlamına geliyor.

Bu puan, iPhone 16'yı Apple'ın bugüne kadar ürettiği en kolay tamir edilebilen iPhone modeli yapıyor.