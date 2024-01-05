iPhone 16 Pro'nun en gerçekçi konsept görüntüleri ortaya çıktı Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'in en gerçekçi konsept fotoğrafları paylaşıldı.

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Henüz iPhone 15 modellerinin tanıtılması üzerinden çok zaman geçmedi. Ancak şimdiden eylül ayında satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında sızıntılar gelmeye başladı.

Tasarım sürecinin henüz çok başındayız. Gelen bilgilere göre, Apple mühendisleri tasarımda çok fazla değişiklik yapmayacak.

Temel farklılıkların ise kamera merceği düzeni ve düğme tasarımlarında olması bekleniyor.

Gerçekçi konsept görüntüler yayınlandı

MacRumors, güvenilir sızıntı kaynaklarından elde ettiği verilere dayanarak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin prototip görüntülerini oluşturdu.

Ekran boyutları değişebilir

Bu yıl piyasaya sürecekleri iPhone modellerinde, uzun yıllardır değişmeyen ekran boyutlarına önemli bir değişiklik yapmayı planlayan Apple'ın, iPhone 16 Pro serisinde ekran boyutlarını biraz daha artıracağı iddia ediliyor.

Söylentilere göre, iPhone 16 Pro serisi, 6.7 inç ve 6.9 inç ekran boyutlarına sahip olacak.

Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin sağ tarafında yer alacak yeni bir düğmeye geçiş yapacak.

Kuvvet sensörü ile entegre edilen bu düğme ile birlikte daha kolay video çekilebilecek.

Apple, tasarım sürecinin henüz çok başında ve iPhone 16 serisi için önümüzdeki bir yıla yakın bir süre var.

Bu nedenle, asıl tasarımların değişiklik gösterebileceğini belirtmemiz gerekiyor.