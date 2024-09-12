iPhone 16 ve 16 Plus performans testine girdi: İşte sonuçlar iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde kullanılan yeni nesil 3 nm işlemci A18 için ilk sonuçlar gelmeye başladı.

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Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, pazartesi akşamı düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni model sergiledi.

iPhone 16 serisinde iki farklı işlemci kullanıyor. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, A18 Pro ile gelirken, iPhone 16 ve 16 Plus ise A18 işlemci kullanıyor.

Apple, kullanılan işlemcinin iPhone 15 modellerine göre gözle görülür bir performans artışı sağladığını söyledi. Peki durum gerçekten öyle mi?

İLK TEST SONUÇLARI GELDİ

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde kullanılan Apple A18 işlemcisi, Geekbench testlerinde karşımıza çıktı.

Sonuçlara göre, iPhone 16 ve 16 Plus, tek çekirdekte 3.409, çoklu çekirdekte ise 8.492 puana ulaşıyor.

Söz konusu puanlar, iPhone 15 modellerinde kullanılan işlemciden tek çekirdekte yüzde 41, çoklu çekirdekte ise yüzde 35 oranında daha yüksek.

iPhone 15 ve 15 Plus'ta kullanılan Apple A16 sırasıyla 2.417 ve 6.257, Pro sürümlerde bulunan Apple A17 Pro ise sırasıyla 3.910 ve 7.199 skorlara sahipti.

Bu nedenle, Apple'ın geçen yıla kıyasla iPhone 16 işlemcisinde kayda değer bir iyileştirme ve performans artışı sağladığını söyleyebiliriz.