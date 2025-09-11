iPhone 17 modelleri casus yazılım saldırılarını otomatik olarak engelliyor

Apple, yeni iPhone 17 serisiyle birlikte önemli bir güvenlik iyileştirmesi duyurdu. Şirket, casus yazılım saldırılarını engellemek için tasarlanmış Bellek Bütünlüğü Uygulaması (MIE) adlı sürekli aktif bir güvenlik korumasını tanıttı.

Apple, bu yeniliği "tüketici işletim sistemleri tarihindeki bellek güvenliğindeki en önemli iyileştirme" olarak nitelendiriyor.

TÜM KULLANICILAR İÇİN VARSAYILAN KORUMA

MIE, çekirdek ve 70'ten fazla kullanıcı alanı işlemi gibi önemli saldırı yüzeylerini kapsayan, sektörde bir ilk olan kapsamlı bir bellek güvenliği koruması.

Bu teknoloji, Google'ın Pixel telefonlarında zaten desteklenen ARM'nin Bellek Etiketleme Uzantısı (MTE) üzerine kurulu.

Ancak Apple'ın MIE uygulaması, bu korumayı tüm kullanıcılar için varsayılan olarak etkinleştirerek bir adım daha ileri gidiyor.

YENİ A19 ÇİPLERİ VE PERFORMANS ETKİSİ

Şirket, iPhone 17 serisindeki A19 ve A19 Pro yongalarını bu gelişmiş güvenliği sağlayacak şekilde özel olarak tasarladı.

Ayrıca Apple, yeni güvenlik önlemlerinin performansı etkilemediğini ve "neredeyse sıfır CPU maliyeti" ile çalıştığını iddia ediyor.