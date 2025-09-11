iPhone 17 serisinde kullanılan işlemciler performans testine girdi

Apple'ın 9 Eylül’de tanıttığı iPhone 17 serisine güç veren A19 ve A19 Pro işlemcilerinin ilk Geekbench test sonuçları ortaya çıktı.

Ortaya çıkan skorlar, performans artışının bu yıl oldukça sınırlı kaldığını gösteriyor.

PERFORMANS ARTIŞI YÜZDE 10'U GEÇEMEDİ

iPhone 17 Pro Max’te yer alan A19 Pro çipi, tek çekirdekte 3.781, çok çekirdekte ise 9.679 puan alarak bir önceki nesil A18 Pro'ya göre yalnızca yaklaşık yüzde 10’luk bir artış sergiledi.

Standart iPhone 17’deki A19 çipi ise tek çekirdekte 3.608, çok çekirdekte 8.810 puanla A18'e kıyasla sadece yüzde 7'lik bir gelişim gösterdi.

APPLE'IN ODAĞI HIZ DEĞİL, VERİMLİLİK VE YAPAY ZEKA

Bu sınırlı artış, Apple'ın bu yıl "ham hız" yerine verimlilik ve yapay zekâ performansına odaklandığını gösteriyor.

Yeni çipler, TSMC’nin 3nm N3P süreciyle üretildiği için enerji tasarrufu ve ısıl yönetimde öne çıkıyor.

Özellikle A19 Pro, Pro modellerde yer alan buhar odalı soğutma sistemiyle uzun süreli yük altında performansını korumayı hedeflerken, standart iPhone 17 ve yeni iPhone Air bu gelişmiş soğutma sisteminden mahrum kalıyor.