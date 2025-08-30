iPhone 18 serisi, TSMC'nin 2nm işlemcileriyle gelecek

Teknoloji devi Apple, gelecekteki iPhone modellerine güç verecek yeni nesil işlemciler için hazırlıklara başladı.

Sızan bilgilere göre, muhtemelen iPhone 18 serisinde yer alacak olan Apple A20 yonga seti, TSMC'nin çığır açan 2nm işlem teknolojisiyle üretilecek.

APPLE, TSMC'NİN EN BÜYÜK MÜŞTERİSİ OLACAK

Raporlar, Apple'ın TSMC'nin toplam 2nm üretim kapasitesinin neredeyse yarısını rezerve ederek bu teknolojinin en büyük müşterisi olacağını gösteriyor.

SERİ ÜRETİM 2025 SONUNDA BAŞLIYOR

TSMC'nin, 2nm yongaların seri üretimine 2025'in dördüncü çeyreğinde başlamayı planladığı belirtiliyor.

Bu zaman çizelgesi, 2nm teknolojisine sahip ilk seri olması beklenen iPhone 18'in 2026 sonlarındaki lansmanıyla örtüşüyor.

Apple'ın yanı sıra AMD, Intel, Qualcomm ve NVIDIA gibi diğer teknoloji devlerinin de 2026 ve 2027 yıllarında TSMC'nin 2nm sürecini benimsemesi bekleniyor.

Yonga başına 30 bin dolara varan yüksek maliyete rağmen, TSMC'nin gelişmiş yongalarına olan talebin rekor seviyede olduğu bildiriliyor.