iPhone, depresyonu ve anksiyeteyi tespit edebilecek

iPhone'lar ve Apple Watch'lardan gelen uyku düzeni, yazma hızı, yürüyüş alışkanlığı, yüz ifadesi gibi veriler depresyona yol açabilen bilişsel gerileme gibi sorunların teşhisi için kullanılacak.

Wall Street Journal (WSJ), gazetesinin Apple’dan alınan belgelere ve çalışanlarının açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, ABD'li teknoloji devi, akıl sağlığı problemlerini tespit edebilen yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını duyurdu.

Buna göre kullanıcıların cihazlarda depolanan verileri sayesinde bilişsel gerileme sorunları teşhis için kullanılacak.

Araştırmacılar, böylelikle ciddi sorunların erkenden tespit edebileceğinin önemine vurgu yaptı.

DEPRESYONU VE ANKSİYETEYİ TESPİT EDECEK

Uzmanlar, belirli zihinsel sağlık koşullarıyla bağlantılı dijital sinyalleri aramak için iPhone sensörlerinden gelen verileri kullanacaklarını ve bunları bir algoritmayla işleyeceklerini söyledi.

Yeni çalışmaya ilişkin ayrıntılar, zihinsel sağlık sonuçlarını tahmin etmek için iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda teknolojiyi kullanmayı içeren iki araştırma projesinden geldi.

Bu projelerden ilki UCLA (California Üniversitesi, Los Angeles) araştırmacıları tarafından yürütülüyor ve Apple ile ortaklaşa stres, kaygı ve depresyonu araştırıyor. Diğer projede ise Biogen adlı ilaç şirketiyle birlikte bilişsel bozukluklar üzerinde çalışılıyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, bir akıl sağlığı sorununu etkin bir şekilde teşhis etmek için, hastaların yakından izlenmesi gerektiğini söyledi. Telefon kullanım davranışındaki değişikliklerin, özellikle uzmanların yaygın olarak bulunamadığı alanlarda kullanılabileceği kaydedildi.

KAMERA, KLAVYE VE MİKROFONDAN GELEN VERİLER İNCELENİYOR

UCLA, stres, kaygı ve depresyon belirtilerine yönelik araştırmalarının 2020'de Apple Watch ve iPhone'daki düşüş izleme özelliklerini kullanan bir pilot uygulamayla başladığını duyurdu.

Ekip, bu yıl 3 bin kişiden gelen verileri kullanacak şekilde projeyi genişletti.

Bu kapsamda iPhone’ların kamera, klavye ve ses sensörlerinden gelen verileri izleniyor. Ardından hareket, uyku ve yaşamsal belirtilerle ilgili verilerle birleştiriyor.

Araştırmaya katılan uzmanlar, ayrıca WSJ'ye kullanıcıların yazma hızına, yazım hatalarının sıklığına, yazdıkları içeriğe ve diğer dijital sinyallere de bakıldığını söyledi.

CİDDİ DURUMLARA KARŞI ERKENDEN UYARACAK

Biogen ise iki yıldır kullanıcıların bilişsel işlevini izlemek için iPhone ve Apple Watch kullanan 20 bin katılımcıdan oluşan bir grupla çalışıyor. Çalışmadan elde edilen verilerin Alzheimer'a ve demansa yol açabilen bilişsel bozukluklukları tanımlamak için kullanılabileceğini umuluyor.

Apple'ın yeni projesi kapsamında, risk altında olduğu saptanan insanlar uyarılacağı belirtilerek, böylelikle erkenden tedabvi olmalarınının sağlanacağı açıklandı.

NE KADAR VERİ GEREKECEĞİ NET DEĞİL

Diğer taraftan, watchOS 8'in piyasaya sürülmesiyle Apple, Apple Watch ile birlikte insanların nefes almasına yardımcı olmak için tasarlanan Mindfulness uygulamasını tanıttı.

WSJ, Apple'ın Operasyon Direktörü Jeff Williams'ın, şirketin dünya çapında artan depresyon ve kaygı oranlarını ele alma potansiyeli hakkında coşkuyla konuştuğunu bildirdi.

Williams, cihazlarının diğer beyin bozukluklarını ve bilişsel gerilemeyi desteklemek için nasıl kullanılabileceğinden de bahsetti.

Öte yandan, yeni teknolojinin çalışması için ne kadar izleme ve kişisel veri gerekeceği net değil, ancak büyük olasılıkla kullanıcıların önemli ve çok hassas kişisel bilgiler konusunda Apple'a güvenmeleri gerekiyor.