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    iPhone ekran tedarikçisi BOE, çip krizi nedeniyle üretimde zorlanıyor

    iPhone ekran tedarikçilerinden BOE, küresel çip krizi nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 14:19
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    iPhone ekran tedarikçisi BOE, çip krizi nedeniyle üretimde zorlanıyor

    Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren ve ardından diğer sektörlere sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, günümüzde şirketleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.

    Yeni gelen bilgilere göre, Apple'ın ekran tedarikçisi Çinli BOE, çip sıkıntıları sebebiyle iPhone'lar için OLED panellerinde üretim sorunları yaşıyor. Şirketin yaşadığı üretim sorunlarının iki ay devam edeceği bildiriliyor.

    SEVKİYATLAR DOLAYLI YOLDAN GECİKİYOR

    BOE, Apple'ın iPhone ekran panelleri için ekran sürücüsü entegre devrelerini LX Semicon'dan tedarik ediyor. Son zamanlarda talep yükselmesi ve çip krizi, LX Semicon'un düşük üretim kapasitesine olumsuz yansıyor.

    Ayrıca LX Semicon'un önceliği LG Display'e vermesi de iPhone ekranları üretim sürecini daha da geciktiriyor.

    boe iphone

    Apple'ın 2022'nin ilk yarısında BOE'ye iPhone'lar için 10 milyon adede kadar OLED panel sipariş etmesi bekleniyor. Bu rakam yıl sonuna kadar 40 milyon adede kadar çıkabilir.

    Tüm bunlarla birlikte, yaşanan çip sorunları nedeniyle yıl sonuna kadar bu üretim hedeflerine ulaşılması oldukça zor.

    Apple'ın OLED ekran panelindeki en büyük tedarikçisi yüzde 60 payla Samsung Display. LG Display ise yüzde 20 payla ikinci sırada.

    Apple'ın en büyük üçüncü ekran tedarikçisi olan Çinli BOE, LG ve Samsung gibi devleri geçerek ABD'li şirketin bir numaralı ekran tedarikçisi olmak istiyor.


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