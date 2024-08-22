iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nde kazananlar belli oldu Apple, bu yıl 17. kez düzenlediği iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. İşte iPhone'lar ile çekilmiş birbirinden güzel fotoğraflar.

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler akıllı telefonlarından biri olan iPhone ile çekilen birbirinden etkileyici fotoğrafların yarıştığı iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Her yıl binlerce fotoğrafçının katıldığı bu prestijli yarışmada, bu yıl da birbirinden farklı ve yaratıcı çalışmalar bir araya geldi.

KAZANAN FOTOĞRAF BELLİ OLDU

Bu yılın kazananı, akvaryum önünde duran bir çocuğun yer aldığı siyah beyaz fotoğrafa gitti.

Fotoğraf, Erin Brooks tarafından ABD’nin Florida eyaletinde iPhone 15 Pro Max ile çekildi.

EN İYİ FOTOĞRAFLAR SEÇİLDİ

Büyük ödülü kazanan fotoğrafın ardından çekilen en iyi fotoğraf ise iPhone 11 Pro Max ile çekildi. Fotoğrafta, aynı yöne doğru yüzen onlarca yüzücü var.

En iyi ikinci fotoğraf, Anthony Maureal tarafından iPhone 15 Pro kullanılarak Kamboçya'da çekildi:

KATEGORİLERE GÖRE KAZANAN FOTOĞRAFLAR

SOYUT - iPHONE 14 PRO MAX

HAYVAN: iPHONE 7 PLUS

MİMARLIK - iPHONE 12 PRO MAX

ŞEHİR MANZARASI: iPHONE 15 PRO MAX

MANZARA: iPHONE 15 PRO MAX

YAŞAM TARZI - iPHONE 11 PRO MAX

İNSANLAR - iPHONE 6S

PORTRE - iPHONE X