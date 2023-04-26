iPhone kullananlar buraya! iOS 17 ile gelecek bazı özellikler belli oldu Apple, iOS 17 ile gelen yenilikleri haziranda düzenleyeceği WWDC 2023 etkinliğinde gösterecek. Ancak şimdiden, güncelleme ile iPhone'lara gelecek bazı özellikler ortaya çıktı.

ensonhaber.com ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor. Apple, iOS 17'yi önümüzdeki haziran ayında düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak. İddialara göre iOS 17, iOS 16'yı çalıştıran tüm iPhone modellerinde kullanılabilecek. Tartışmalı modeller arasında yer alan iPhone 8 ile iPhone X, muhtemelen son kez güncelleme alacak. iOS 17 ile gelecek özellikler iOS 17, iPhone’ların kilit ekranı, Denetim Merkezi, Uygulama Arşivi ve Apple Müzik uygulamasına yeni özellikler ve değişiklikler kazandıracak. Sızdırılan iOS 17 özellikleri şöyle: Kilit ekranında yazı tipi boyutunun ayarlanması Kilit ekranı tasarımlarını iPhone kullanıcılarıyla paylaşma Kilit ekranında Apple Müzik şarkı sözlerini gösterme Apple Müzik tasarımında daha sade bir ara yüz Uygulama Arşivi klasörlerini isimlendirme Denetim Merkezi tasarım değişiklikleri El fenerinin parlaklığını istenilen düzeyde ayarlama Apple'ın, iOS 17'yi 5 Haziran'daki WWDC açılış konuşmasında duyurması bekleniyor . Güncellemenin ilk beta sürümü, açılış konuşmasından birkaç dakika sonra geliştiricilerin kullanımına sunulacak. Genel beta sürümü ise muhtemelen temmuz ayında yayınlanacak. Her zaman olduğu gibi güncelleme, eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone modelleriyle küresel çaptaki kullanıcılara ulaşacak.