iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek Apple'ın, güncellenmeyen cihazlar için iCloud dışında servislere erişimi durduracağı söyleniyor.

ensonhaber.com

Bazı kaynaklara göre Apple, bazı eski iOS, macOS, watchOS ve tvOS sürümlerinde iCloud dışında Apple hizmetlerini durdurma kararı aldı.

İddialara göre, aşağıdaki sürümler mayıs ayı itibarıyla iCloud dışında hiçbir Apple hizmetine erişemeyecek:

iOS 11 - iOS 11.2.6

macOS 10.13 - macOS 10.13.3

watchOS 4 - watchOS 4.2.3

tvOS 11 - tvOS 11.2.6

Apple, kullanıcılara bildirim gönderecek

Apple, kullanıcıların cihazlarını daha yeni yazılım sürümüne güncellemelerini söyleyen anlık bildirim gönderecek.

2017 sonu-2018 başı arasında piyasaya sürülen eski yazılım sürümlerinde çalışan cihazlar için Apple servislerinin neden durdurulacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.