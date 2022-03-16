iPhone kutularından şarj cihazını çıkaran Apple, rekor gelir elde etti

Apple, tüm iPhone kutularından şarj aletlerini ve kulaklıkları çıkartarak 6.5 milyar dolar kazanç elde etmeyi başardı.

Apple, 2020'nin Ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisi ile birlikte artık kutudan şarj adaptörünü ve kulaklığı tamamen çıkarmış ve bu karar, iPhone 13 modellerine de uygulanmıştı.

Bu kararın ardından bazı ülkelerde davalık olan Apple, Brezilya ve Fransa gibi ülkelerde bu kararı uygulayamamıştı.

Apple, birçok ülkede iPhone kutularından aksesuarları kaldırarak rekor gelir elde etmeyi başardı. Apple'ın, iPhone kutusundan aksesuarları çıkararak her satılan iPhone için 35 dolar civarında kazanç sağladığı tahmin ediliyor.

6.5 MİLYAR DOLAR TASARRUF

Apple, şarj cihazını ve kulaklıkları kutudan çıkararak şimdiye kadar toplam 5 milyar sterlin tasarruf etti. Bu da yaklaşık olarak 6,5 milyar dolara denk geliyor.

Öte yandan Apple, aksesuarları iPhone kutusundan çıkarsa bile telefonların fiyatlarında indirime gitmedi. Yeni şarj cihazı veya kulaklık almak isteyenler ise fazladan 38 dolar ödemek zorunhda kaldı.

Böylece Apple, aksesuar satışlarından yaklaşık 293.4 milyon dolar kazanç sağlamayı başardı.