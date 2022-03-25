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    iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

    Apple, taksit ödeyerek iPhone sahibi olabileceğiniz yeni bir satın alma modeli üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 10:50
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    iPhone sahibi olmanın ucuz yolu: Abonelik sistemi

    Son zamanlarda dolar kurunun yükselmesi nedeniyle ülkemizde üst segment bir akıllı telefon satın almak oldukça zorlaştı.

    Bunun yanı sıra, dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri küresel çip krizi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle maliyetleri artırmak zorunda kaldı.

    Akıllı telefonlara eklenen yeni özellikler; fiyatların artmasına neden olurken, Apple ise farklı bir çözümle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    AYLIK TAKSİTLİ ABONELİK SİSTEMİ

    Kaynaklar, Apple’ın iPhone ve diğer cihazları için bir “abonelik” sistemi getirmeyi gündemine aldığını aktardı. Bir uygulama ya da platforma üye olurmuş gibi aylık belli miktarlarda ödeme yapılarak yeni bir iPhone satın alınabilecek.

    iphone

    Henüz bu projenin gerçekleşmesine vakit olduğunu aktaran kaynaklar, Apple’ın böylelikle satışlarını artırmayı planladığını belirtti.

    Apple, eğer bu adımı gerçekleştirirse Apple Music, Apple Arcade gibi dijital aboneliklerin yanı sıra ilk kez cihazlar için benzer bir abonelik sistemini getirmiş olacak.

    Türkiye’de cep telefonlarına uygulanan taksit yasağı devam ederken, Apple’ın bu hizmetini Türkiye’de uygulamaya alıp almayacağına dair herhangi bir bilgi yok.

    Söz konusu iddiaların ortaya atılmasından sonra, Apple hisseleri yüzde 2,3 artış gösterdi.


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