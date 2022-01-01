iPhone sahiplerine kritik uyarı: App Store'da yasa dışı uygulamalar var

Stratejist ve geliştirici Kosta Eleftheriou, App Store'da aylardır birkaç yasa dışı film akış uygulaması olduğunu söyledi ve kullanıcıları uyardı.

iPhone ve iPad'lerin arkasındaki isim olan Apple'ın kendi uygulama mağazası App Store, geliştirici Kosta Eleftheriou'nun ilginç bir iddiası ile gündeme geldi.

Eleftheriou, App Store'da aylardır birkaç yasa dışı film akışı uygulaması bulunduğu iddiasıyla iPhone ve iPad kullanıcılarına uyarıda bulundu.

İddialara göre, bu uygulamalar kullanıcılara kendilerini meşru göstermek için film fragmanları ve fotoğraf filtreleri kullanıyor.

Uygulamalar, ayrıca ekstra özelliklere erişim sağlanması için kod girilmesini veya uygulamanın paylaşılmasını istiyor.

Uygulamalarda, Apple'ın yüzde 15-30 komisyon aldığı premium abonelik katmanlarının bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

TANITIM İÇİN FENOMENLER KULLANILIYOR

Eleftheriou, yasa dışı uygulamaların tanıtımı için milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya fenomenlerinin kullanıldığını öne sürüyor.

Gelen bilgilere göre, Apple'ın denetimlerinden geçmeyi başaran bu uygulamalar, toplam 2 milyondan fazla indirildi ve günde yaklaşık 16 bin dolar gelir elde ediyorlar.