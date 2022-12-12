iPhone satışlarına yasak getirmek isteyen Ericsson, Apple ile barıştı

Apple ve Ericsson, tüm yasal anlaşmazlıkları çözen bir lisans anlaşması imzaladı.

Ericsson, Apple'ın telif ücretlerini uygunsuz bir şekilde düşürmeye çalıştığını iddia ederek ilk olarak geçtiğimiz yıl ekim ayında mahkemenin yolunu tutmuştu.

İsveçli şirket, iki şirket arasındaki son anlaşmazlıkta, iPhone telefonlarında 5G teknolojisi için patent kullanma ücretleri konusunda bu yılın başlarında Apple’a karşı yeni bir dava daha açtı.

Apple üzerindeki baskıyı artırmaya karar veren Ericsson; Brezilya, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde iPhone satışlarına karşı ihtiyati tedbir başvurusunda bulunmuştu.

Apple ve Ericsson anlaştı

Apple ve Ericsson, tüm yasal anlaşmazlıkları çözen bir lisans anlaşması imzaladı.



Apple ile Ericsson arasındaki sorun

İki şirket arasındaki anlaşmazlık; Apple'ın patent lisanslarını süresi dolduktan sonra yenilememesi nedeniyle ortaya çıktı. ABD'li şirketin lisans ücretlerini indirmeye çalışması Ericsson tarafında karşılık görmedi.

Bir Apple sözcüsü, “Ericsson, patent lisans anlaşmamızı yenilemek için adil şartlar müzakere etmeyi reddetti ve bunun yerine aşırı telif ücretleri uygulamak için bize dava açtı. Mahkemeden adil bir fiyat belirlemesine yardım etmesini istiyoruz.” demişti.

Ericsson sözcüsü ise, “Önceki anlaşmanın süresi dolduğu ve yeni lisansın şartları ve kapsamı üzerinde anlaşamadığımız için Apple artık teknolojimizi lisanssız kullanıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Apple temsilcileri, Ericsson'un davayı geri çekmesi halinde kendilerinin de davadan vazgeçeceğini açıklamıştı.

Birçok patent Ericsson'un elinde

İsveçli şirket, araştırmaya yılda yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapıyor, 57 binden fazla patentten oluşan bir portföye sahip olan Ericsson; patent portföyünden gelen telif hakları sayesinde oldukça iyi gelirler elde ediyor.