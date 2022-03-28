iPhone SE 3, Apple'ın beklentilerini karşılayamadı

Apple, geçtiğimiz günlerde duyurulan iPhone SE 3'ün satış tahminlerini düşürmek zorunda kaldı.

Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini, geçtiğimiz günlerde SE 3 modeli almıştı.

5G desteğiyle gelen yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinden alıyor.

ŞİMDİLİK BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İlk iki nesli oldukça önemli satış rakamlarına ulaşan ve tüketicilerin halen küçük boyutlu ancak performanslı telefonlara ilgi duyduğunu net bir şekilde gösteren iPhone SE serisi, üçüncü modeliyle beklentileri karşılayamadı.

Güvenilir Apple analisti Ming Chi Kuo, Apple için işlerin beklendiği gibi gitmediğini ve iPhone SE 2022 modelinin satış beklentilerinin düşürüldüğünü söyledi.

Uzmanlar, yavaş yavaş küçük ekranlı telefonlara ilginin azaldığını belirtiyor. Bu nedenle Apple, artık iPhone 14 serisinde "mini" modeline yer vermeyi düşünmüyor.

iPHONE 13 İLE AYNI PERFORMANSI GÖSTERİYOR

Apple'ın amiral gemisi akıllı telefon modeli iPhone 13 ile aynı yonga setini paylaşan iPhone SE 3'ün ilk performans testi sonuçlarına göre telefon, iPhone 13 ile neredeyse aynı sonuçları elde ediyor.