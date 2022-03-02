iPhone SE 3, beklenenden daha ucuz olabilir

Apple, düşük maliyetli iPhone SE 3'ü piyasaya sürmek için üretim aşamasına geçti. Yeni modelin beklenenden daha ucuz olabileceği söyleniyor.

Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini çok yakında SE 3 modeli alacak.

Apple'a yakın kaynaklar, şirketin düşük maliyetli iPhone SE 3'ü ve güncellenmiş bir iPad'i piyasaya sürmek için 8 Mart tarihini belirlediğini söylüyor.

BEKLENENDEN DAHA UCUZ OLABİLİR

iPhone SE 2020, şu anda Apple'dan satın alabileceğiniz en ucuz iPhone olarak piyasada yer alıyor. 7 bin 779 TL fiyatla satışta olan iPhone SE, yerini iPhone SE 3'e bırakacak.

Şu anda iPhone SE 2020'nin yurt dışı fiyatı 399 dolardan başlıyor. Analistlere göre, iPhone SE 3'ün satış fiyatı ise 300 dolardan başlayacak.

Bu bilgi, henüz Apple tarafından teyit edilmese de şirketin uygun fiyatlı Android akıllı telefonlarla rekabet istemesi hiç de şaşırtıcı değil.

YENİ iPHONE SE 3 NELER SUNACAK

Yeni iPhone SE 3 modeli, 2020 yılında karşımıza çıkan iPhone SE modeli ile tasarım anlamında neredeyse tamamen aynı olacak.

iPhone SE 3 modelinde Face ID yerine Touch ID kullanılacağı ve daha küçük, çentiksiz bir tasarım benimseneceği de gelen bilgiler arasında.

5G desteğiyle gelecek yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinin biraz daha düşük performanslı versiyonundan alacak. Depolama olarak ise, iPhone SE 3 modelinin 64 GB’den başlayacağı belirtiliyor.