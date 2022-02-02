iPhone SE 3, Hindistan'da test ediliyor

Apple'ın piyasaya sürmeyi planladığı üçüncü nesil iPhone SE modelinin, Hindistan'da test edildiği ortaya çıktı.

Apple, Nisan 2022'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, bu yıl yerini iPhone SE 3 modeline bırakacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ederken, telefonun birkaç ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

iPHONE SE 3, HİNDİSTAN'DA TEST EDİLİYOR

Yeni ortaya atılan iddialara göre Apple, iPhone SE 3 dahil yeni ürünlerini Hindistan’da test etmeye başladı.





FİYATI 307 DOLAR

Yeni iPhone SE’nin 3 farklı modelini Hindistan’a gönderen Apple’ın, yaklaşık 307 dolarlık bir fiyat belirlediği ortaya çıktı.

YENİ iPHONE SE NELER SUNACAK

Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından yapılan paylaşımlara göre, yeni iPhone SE modeli 2020 yılında karşımıza çıkan iPhone SE modeli ile tasarım anlamında neredeyse tamamen aynı olacak.

iPhone SE 3 modelinde Face ID yerine Touch ID kullanılacağı ve daha küçük, çentiksiz bir tasarım benimseneceği de gelen bilgiler arasında.

5G desteğiyle gelecek yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinin biraz daha düşük performanslı versiyonundan alacak. Depolama olarak ise, iPhone SE 3 modelinin 64 GB’den başlayacağı belirtiliyor.