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    iPhone SE 3, önümüzdeki ay tanıtılabilir

    Gelen bilgilere göre Apple, düşük maliyetli iPhone SE 3'ü ve güncellenmiş bir iPad'i piyasaya sürmek için 8 Mart veya yakın bir tarihi hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 11:25
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    iPhone SE 3, önümüzdeki ay tanıtılabilir

    Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini çok yakında SE 3 modeli alacak.

    Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ederken, telefonun önümüzdeki ay tanıtılacağı ortaya çıktı.

    8 MART ÖNE ÇIKIYOR

    Apple'a yakın kaynaklar, şirketin düşük maliyetli iPhone SE 3'ü ve güncellenmiş bir iPad'i piyasaya sürmek için 8 Mart veya yakın bir tarihi hedeflediğini söylüyor.

    Rapora göre yeni iPhone; 5G ağ özelliklerine, geliştirilmiş bir kameraya ve daha hızlı bir işlemciye sahip olacak.

    Öte yandan, beklenen lansmana az bir süre kala, Apple'ın planları üretim gecikmeleri veya diğer değişiklikler nedeniyle ertelenebilir.

    iphone 13

    YENİ iPHONE SE NELER SUNACAK

    Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından yapılan paylaşımlara göre, yeni iPhone SE modeli 2020 yılında karşımıza çıkan iPhone SE modeli ile tasarım anlamında neredeyse tamamen aynı olacak.

    iPhone SE 3 modelinde Face ID yerine Touch ID kullanılacağı ve daha küçük, çentiksiz bir tasarım benimseneceği de gelen bilgiler arasında.

    5G desteğiyle gelecek yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinin biraz daha düşük performanslı versiyonundan alacak. Depolama olarak ise, iPhone SE 3 modelinin 64 GB’den başlayacağı belirtiliyor.


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