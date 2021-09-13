Euro
9.9715
-0.4%
Dolar
8.4462
-0.11%
Altın
487.28
0.24%
Borsa
1.438
-0.03%
Bitcoin
377.617
-2.93%
EXEN Coin
24.25
-4.82%
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    iPhone SE 3 tasarım detayları belli oldu

    Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı üçüncü nesil iPhone SE modeli hakkında bazı detaylar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iPhone SE 3 tasarım detayları belli oldu

    Apple'ın daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz yıl nisan ayında resmi olarak tanıtılmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, önümüzdeki yıl yerini iPhone SE 3 modeline bırakacak.

    Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelin telefon hakkındaki yeni detaylara hep birlikte göz atalım.

    iPHONE SE 3 NASIL OLACAK

    Çinli bir kaynak tarafından yayınlanan görsellerde, üçüncü nesil iPhone SE daha modern görünümün yanı sıra, daha küçük bir gövde ve köşeli bir tasarımla karşımıza çıkacak.

    Akıllı telefon arkada, oval bir blok içine yerleştirilmiş flaşlı tek bir kameraya sahip. Önde ise biraz daha küçük olan çentik göze çarpıyor.

    iphone 13

    iPhone SE 3'ün 5G desteğine sahip olması ve şu anki iPhone 12 serisine güç veren A14 yonga setinden güç alması bekleniyor. Ayrıca telefonun yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı görmemiz de muhtemel.

    Son olarak Apple'ın daha büyük ekranlı ve ön kamera için deliği olan bir iPhone SE Plus hazırladığına dair söylentiler de var. Ancak bu telefon hakkında şimdilik hiçbir detay yok.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir