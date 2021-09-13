iPhone SE 3 tasarım detayları belli oldu

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı üçüncü nesil iPhone SE modeli hakkında bazı detaylar belli oldu.

Apple'ın daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz yıl nisan ayında resmi olarak tanıtılmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, önümüzdeki yıl yerini iPhone SE 3 modeline bırakacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelin telefon hakkındaki yeni detaylara hep birlikte göz atalım.

iPHONE SE 3 NASIL OLACAK

Çinli bir kaynak tarafından yayınlanan görsellerde, üçüncü nesil iPhone SE daha modern görünümün yanı sıra, daha küçük bir gövde ve köşeli bir tasarımla karşımıza çıkacak.

Akıllı telefon arkada, oval bir blok içine yerleştirilmiş flaşlı tek bir kameraya sahip. Önde ise biraz daha küçük olan çentik göze çarpıyor.

iPhone SE 3'ün 5G desteğine sahip olması ve şu anki iPhone 12 serisine güç veren A14 yonga setinden güç alması bekleniyor. Ayrıca telefonun yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı görmemiz de muhtemel.

Son olarak Apple'ın daha büyük ekranlı ve ön kamera için deliği olan bir iPhone SE Plus hazırladığına dair söylentiler de var. Ancak bu telefon hakkında şimdilik hiçbir detay yok.