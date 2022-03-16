iPhone SE 3'e alternatif telefon: Sony Xperia Ace 2022

Sony, Xperia Ace modelini yeniliyor. Telefon, geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone SE 2022 modeliyle rekabet edecek.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini, geçtiğimiz günlerde SE 3 modeli almıştı.

5G desteğiyle gelen yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinden alıyor.

SONY'DEN iPHONE SE 3'E RAKİP

Akıllı telefon pazarında pek umduğumunu bulamayan Sony, kompakt ölçülere sahip Xperia Ace serisini bu yıl güncelleyecek.

Xperia Ace 2022 veya Xperia Ace 3 adını alması beklenen telefon yeni iPhone SE 3 ile rekabete girecek.

Xperia Ace 2022 modelinde 5.5 inçlik bir ekran olacağı ifade ediliyor. Telefonun arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verilecek.

4500mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması beklenen Xperia Ace 2022 modelinin 5G destekli bir MediaTek Dimensity işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Her ne kadar yeni Xperia Ace, performans açısından yeni iPhone SE 3 ile yarışamasa da daha uygun fiyatlı olarak pazarda rekabet edebilir.