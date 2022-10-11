iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

Apple, iPhone 14 mini yerine yeni nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

Yeni iPhone SE 4 nasıl olacak

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyor. Yeni iPhone SE yüz tanıma özelliğini desteklemeyecek ve Face ID sistemine sahip olmayacak.

Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young, akıllı telefonun 6.1 inç LCD ekran ve çentikli tasarımla karşımıza çıkacağını söylüyor.

Telefonun tasarımının iPhone XR modeline benzeyeceği de gelen bilgiler arasında. 500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen iPhone SE 4'ün, önümüzdeki yılın bahar aylarında satışa çıkması bekleniyor.