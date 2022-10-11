Petrol
94.71
-1.54%
Euro
18.0386
0.05%
Dolar
18.5863
0.05%
Altın
996.01
-0.07%
Borsa
3585
0.09%
Bitcoin
360.002
-0.33%
BTXN Coin
8.16
-8.31%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

    Apple, iPhone 14 mini yerine yeni nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

    Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.

    Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

    Yeni iPhone SE 4 nasıl olacak

    Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

    Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyor. Yeni iPhone SE yüz tanıma özelliğini desteklemeyecek ve Face ID sistemine sahip olmayacak.

    iphone se

    Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young, akıllı telefonun 6.1 inç LCD ekran ve çentikli tasarımla karşımıza çıkacağını söylüyor.

    Telefonun tasarımının iPhone XR modeline benzeyeceği de gelen bilgiler arasında. 500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen iPhone SE 4'ün, önümüzdeki yılın bahar aylarında satışa çıkması bekleniyor.

    iphone xr


    Fitch Ratings, İngiltere'yi derin resesyona karşı uyardı
    Ekonomi

    Fitch Ratings, İngiltere'yi derin resesyona karşı uyardı

    Sakarya’da imzası taklit edilen yaşlı adamın evine haciz geldi
    3. Sayfa

    Sakarya’da imzası taklit edilen yaşlı adamın evine haciz geldi

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir