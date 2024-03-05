iPhone SE 4 modelinin tasarım görüntüleri paylaşıldı iPhone SE 4 modeline ait olduğu söylenen bilgisayar destekli tasarım (CAD) görüntüleri ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, iPhone 14 ve 15 serisinde böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

Yeni iPhone SE 4 nasıl olacak

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

Apple'ın bütçe dostu yeni telefonu iPhone SE 4'ün bazı bilgisayar destekli (CAD) görselleri sızdırıldı.

Görüntülere göre, SE serisinin en yenisi olan telefon 6.1 inç ekrana, USB-C şarj portuna ve arkada tek bir ana kameraya sahip olacak.

Geçtiğimiz yıllarda iPhone SE kameralarında fazla bir geliştirme yapmayan Apple, iPhone SE 4 modelinde ise oldukça gelişmiş kameralar kullanacak.

İddiaya göre yeni SE modeli, 48 MP bir kameraya sahip olacak. Söz konusu kameranın iPhone 14 Pro veya iPhone 15’te kullanılan kamera ile aynı olma ihtimali de var. Telefonun arka kısmında ikinci bir kameranın yer alması beklenmiyor.

Bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi beklenen yeni telefon, yaklaşık 500 dolarlık fiyatıyla, ucuz iPhone isteyenleri hedefleyecek.