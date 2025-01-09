iPhone SE 4 ve iPad 11'in bu ay tanıtılacağı iddiaları yalanlandı

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Apple ürünleri hakkında güvenilir sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman, iPhone SE 4 ve iPad 11'in ocak ayında piyasaya sürüleceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

iOS 18.3 İLE GELİŞTİRİLİYOR

Gurman, iPhone SE 4 ve iPad 11'in iOS 18.3 ile birlikte geliştirildiğini, ancak bu cihazların ocak ayında piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. Gurman, yeni cihazların nisan ayında iOS 18.4 ile birlikte gelebileceğini söyledi.

Sızıntı kaynağı, "V59" ve "J481" kod adlı Apple cihazlarının ocak ayında iOS 18.3 ile birlikte piyasaya sürüleceği yönündeki söylentileri "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi.

İPHONE SE 4 HAKKINDA YENİ İDDİALAR

iPhone SE 4'ün iPhone 16E olarak adlandırılabileceği ve iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olacağı iddia ediliyor.

Face ID, Apple Intelligence, A18 Bionic işlemci, 8 GB RAM ve 48 MP kamera gibi özelliklerle gelmesi beklenen iPhone 16E'nin fiyatı 500-550 dolar aralığında olabilir.