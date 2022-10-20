iPhone SE 4'ün nasıl görüneceği ortaya çıktı

Apple, iPhone 14 mini yerine yeni nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin konsept görüntüleri paylaşıldı.

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

Yeni iPhone SE 4 nasıl olacak

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyor. Merakla beklenen telefonun, şu ana kadar yapılmış en iyi konsept tasarımı paylaşıldı.

iPhone SE 4’ün nasıl görünebileceği konusunda ipucu veren görüntüler, teknoloji analisti Jon Prosser’ın isimsiz kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak Ian Zelbo isimli sanatçı tarafından oluşturuldu.

iPhone SE’nin, 2018’de tanıtılan iPhone XR modeline büyük benzerlik göstermesi bekleniyor. Apple’ın, bir önceki SE’ye göre değişikliklere giderek ekranı büyüteceği de söyleniyor.

500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen iPhone SE 4'ün, önümüzdeki yılın bahar aylarında ya da 2024 yılında satışa çıkması bekleniyor.



