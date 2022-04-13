iPhone tedarikçisi Pegatron, Çin'deki faaliyetlerini durdurdu

Tayvanlı iPhone üreticisi Pegatron, iki Çin fabrikasındaki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararları, ülkedeki dev şirketleri zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple tedarikçisi Foxconn'un üretimi durdurmasının ardından bir hamle de Tayvanlı Pegatron'dan geldi.

Reuters'ta yer alan habere göre, iPhone tedarikçisi Pegatron, hükümetin katı koronavirüs kuralları nedeniyle Şanghay ve Kunshan fabrikalarındaki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

"Üretim hemen başlamayabilir"

TF International Securities'den analist Ming-Chi Kuo, "En iyi senaryoda, üretimin tamamen yeniden başlaması nisan sonu veya mayıs başına kadar mümkün olmayabilir." dedi ve Apple'ın güçlü tedarik zinciri ve ilişkisi nedeniyle bu kapanmadan fazla etkilenmeyebileceğini de sözlerine ekledi.

Pegatron, çalışmaların yeniden başlamasının iki fabrikaya hükümet tarafından izin verilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Çin, mart ayının sonundan bu yana Şanghay'ı sıkı bir karantina altına aldı ve komşu şehir Kunshan, 2019'un sonlarında Vuhan şehrinde koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana, ülkenin en büyük koronavirüs salgınını kontrol etmek için önlemleri sıkılaştırdı.

TrendForce raporuna göre, karantinalar kaldırıldıktan sonra sevkiyatlarda ve malzeme talebindeki artış, gümrükleri kilitleyebilir ve potansiyel teslimat gecikmelerine neden olabilir.