Petrol
116.06
0.38%
Euro
16.35
0.05%
Dolar
14.81
-0.12%
Altın
916.21
-0.73%
Borsa
2170
-0.24%
Bitcoin
633.431
3.81%
BTXN Coin
41.57
5.91%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    iPhone üreticisi Foxconn, fabrikalarını yeniden açtı

    Çin'de tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının ardından alınan karantina kararı nedeniyle fabrikaları kapatan Foxconn, yeniden üretime başladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 15:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iPhone üreticisi Foxconn, fabrikalarını yeniden açtı

    Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

    Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, üretimi genellikle Çin ve Hindistan'daki fabrikalarında yapıyor.

    Foxconn ve diğer üreticiler, yetkililerin koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kısmi bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Çin'in Shenzhen teknoloji merkezindeki operasyonlarını durdurmuştu.

    ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

    Apple’dan gelen yeni bilgilere göre Foxconn, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından üretime yeniden başladı.

    Analistlerden gelen açıklamalara göre, üretime verilen iki haftalık ara, Apple'ı çok fazla etkilemedi.

    apple

    Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olarak bilinen Foxconn, Apple ve Samsung gibi şirketlerin en önemli tedarikçisi konumunda.

    Salgının başlangıcından bu yana toplam 4 bin 636 ölüm ve 115 bin 466 onaylanmış vaka bildiren Çin'de, son zamanlarda vakalarda yükseliş yaşanıyor.

    Ülkenin en kalabalık şehri Şanghay'da şehir dışına çıkan otobüsler durduruldu. Ayrıca şehre giren ve çıkan herkese PCR testi negatif zorunluluğu getirildi.


    İlginizi Çekebilir

    Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız ayrıldı
    Magazin

    Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız ayrıldı

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Orman varlığı, 2021'de 177 bin hektar arttı
    Gündem

    Orman varlığı, 2021'de 177 bin hektar arttı

    Görüş Bildir