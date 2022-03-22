iPhone üreticisi Foxconn, fabrikalarını yeniden açtı

Çin'de tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının ardından alınan karantina kararı nedeniyle fabrikaları kapatan Foxconn, yeniden üretime başladı.

Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, üretimi genellikle Çin ve Hindistan'daki fabrikalarında yapıyor.

Foxconn ve diğer üreticiler, yetkililerin koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kısmi bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Çin'in Shenzhen teknoloji merkezindeki operasyonlarını durdurmuştu.

ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

Apple’dan gelen yeni bilgilere göre Foxconn, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından üretime yeniden başladı.

Analistlerden gelen açıklamalara göre, üretime verilen iki haftalık ara, Apple'ı çok fazla etkilemedi.

Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olarak bilinen Foxconn, Apple ve Samsung gibi şirketlerin en önemli tedarikçisi konumunda.

Salgının başlangıcından bu yana toplam 4 bin 636 ölüm ve 115 bin 466 onaylanmış vaka bildiren Çin'de, son zamanlarda vakalarda yükseliş yaşanıyor.

Ülkenin en kalabalık şehri Şanghay'da şehir dışına çıkan otobüsler durduruldu. Ayrıca şehre giren ve çıkan herkese PCR testi negatif zorunluluğu getirildi.