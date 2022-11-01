iPhone üretimi koronavirüs nedeniyle yüzde 30 düşebilir

Apple'ın en büyük iPhone üretim üssü olan Çin'deki fabrikasında, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi karantinaya alınmıştı. Bu durum, iPhone üretimini yüzde 30 azaltabilir.

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle, tesisin kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

iPhone üretimi yüzde 30 düşebilir

Koronavirüs karantinası nedeniyle iPhone üretiminin yüzde 30 düşmesi bekleniyor. Foxconn, açığı kapatmak için Shenzhen kentindeki başka bir fabrikada üretimi artırmak için çalışıyor.

iPhone üretimindeki bu büyük sorun, elektronik üreticileri için geleneksel olarak yoğun geçen yıl sonu tatil sezonundan önce yaşanıyor ve bu aynı zamanda Apple gibi satıcılar için de önemli bir zaman dilimi.

Foxconn, Apple'ın en büyük iPhone üreticisi ve dünya çapındaki iPhone sevkiyatlarının yüzde 70'ini üretiyor. iPhone'lar, Foxconn'un gelirlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor.